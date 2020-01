Spaß in der Delmenhorster Grafttherme: Erfolgreiche Teilnehmer eines früheren Schwimmkurses für Erwachsenen der DLRG. Foto: Bruns

Delmenhorst. Am Anfang trauen sich die Teilnehmer kaum ins Wasser, am Kursende hat der Spaß die Angst abgelöst und es wird ehrgeizig am Schwimmstil gefeilt: Solche Entwicklungen beobachtet die Delmenhorster Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) seit drei Jahren in ihren Schwimmkursen für Erwachsene.