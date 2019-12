Böller und Raketen gehören für viele zum Jahreswechsel dazu. Doch viele halten sich nicht an die vorgegebenen Zeiten. Symbolfoto: dpa

Delmenhorst. Seit Samstag und bis Silvester darf in Deutschland Feuerwerk verkauft werden. Geknallt werden darf dann jedoch erst am Silvestertag. Doch an das Gesetz halten sich viele Böller- und Raketenfans nicht. Zwei Vorfälle wurden am Wochenende in Delmenhorst bereits zur Anzeige gebracht