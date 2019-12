Das Quempassingen, hier ein Bild aus dem Jahr 2018, spielt stets Geld für den guten zweck ein. Archivoto: Frederik Grabbe

Delmenhorst. Beim Quempassingen der Musikschule Delmenhorst am ersten Adventswochenende am 1. Dezember in der Lutherkirche sind 828,44 Euro an Spenden zusammen gekommen. Das Geld kommt in diesem Jahr der Delmenhorster Tafel zugute.