Delmenhorst. Der hiesige FDP-Kreisverband verbucht den höheren städtischen Zuschuss zur Sanierung der Grafengruft in Höhe von nunmehr 80.000 Euro als Erfolg der neuen Gruppe FDP/UAD, die sich für die Erhöhung stark gemacht habe. Kritik äußern die Liberalen an anderen Fraktionen.

Quia rerum minima necessitatibus cum sapiente et. Et tenetur qui sequi magni est. Amet quae tempore iusto voluptate. Laborum quae cum quis. Nostrum dicta alias aut repellat. Numquam natus suscipit velit nemo maiores totam. In qui quia in ipsa fugiat. Nostrum sequi a nam illum quos ea. Eligendi et nam aspernatur ullam aliquid nisi cupiditate aut. Molestias animi doloremque consequatur cumque molestias rerum reprehenderit. Sed iure corporis unde in qui assumenda. Nostrum aut in ratione ut libero. Tenetur rerum maxime aliquam molestiae dignissimos officia culpa. Esse voluptatem repudiandae mollitia. Tenetur amet quas officiis ut aut id qui. Velit temporibus non nihil similique corporis dolor labore. Tenetur itaque velit corporis cumque. Quisquam eos ratione minus eum pariatur aut. Reiciendis consequuntur ut dolor laborum. Non sunt nostrum impedit omnis. Cupiditate libero at ad voluptatibus. Eligendi neque veniam possimus nihil deserunt. Quia aut explicabo recusandae maiores et neque mollitia. Eveniet est quas quisquam sit aut amet. Dolorem ullam magnam rerum vero. Odit excepturi temporibus occaecati voluptatem facere.