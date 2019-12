Delmenhorst. Einige Schüler des Willms haben zum Geburtstag des Grundgesetzes eine Ausstellung gestaltet. Daraufhin wurden sie von Deniz Kurku in den Niedersächsischen Landtag eingeladen.

Anlässlich des 70. Geburtstag des Grundgesetzes hat der SPD-Landtagsabgeordnete für Delmenhorst, Deniz Kurku, die Schüler der damaligen Klasse 11e des Gymnasiums an der Willmsstraße zum Besuch des Landtags in Hannover eingeladen. Die Einladung sollte die Wertschätzung und Anerkennung für die Schüler ausdrücken. Schließlich haben die 18 Jugendlichen für die Geburtstagsfeier des Grundgesetzes eine umfangreiche Ausstellung zur Geschichte des Parlamentarischen Rats und des Grundgesetzes erarbeitet.

Die Schüler des Gymnasiums an der Willmsstraße, die mittlerweile die Qualifikationsphase besuchen, reisten Mitte Dezember nach Hannover. Dort wurde ihnen eine besondere Ehre zuteil. Weil sich die Schüler so beeindruckend für das Grundgesetz engagiert haben, konnte Landtagsabgeordneter Deniz Kurku die Präsidentin des Niedersächsischen Landtags, Gabriele Andretta, dafür gewinnen, die Schüler des Willms persönlich zu empfangen.

Politische Funktion vorgestellt

Zunächst stellte sich Andretta vor und erläuterte ihre politische Funktion. Sie hob dabei hervor, dass der Streit das Fundament der Demokratie sei, wobei die Würde jedes einzelnen von allen (Streit-)Parteien geachtet werden müsse. Es sei in der medialen Wahrnehmung falsch, innerparteiliche Kontroversen als Schwäche darzustellen.

Nach der Vorstellung wurde die Gruppe in das „schönste Arbeitszimmer Niedersachsens“, wie es allgemein in Hannover heißt, geführt. Das Büro von Gabriele Andretta ist im Wintergarten beheimatet, der für Königin Friederike (1778-1841) zu Mecklenburg gebaut wurde. Das Arbeitszimmer verfügt über einen Blick auf die Leine. Die Geschichte des Raumes wurde von Andretta ebenso erläutert, wie seine heutige Funktion.

Führung durch den Landtag

Abschließend wurde vor den Flaggen Deutschlands und der Europäischen Union ein Gruppenfoto gemacht, welches ansonsten nur den bedeutenden Gästen des Landes Niedersachsens vorbehalten ist.

Darauf folgte eine Führung durch die weiteren Räumlichkeiten des Landtages. Abschließend konnten die Schüler eine Stunde lang mit Deniz Kurku diskutieren. In dieser Diskussionsrunde legten die Schüler einen Schwerpunkt auf den Sportstättenbau und den ÖPNV in Delmenhorst. Ein weiteres wichtiges Thema für die Jugendlichen war die Situation mit der Immobilienverwaltungsgesellschaft Altro Mondo, die in Delmenhorst ihren Mietern den Strom abstellte.

Anzeige Anzeige

Deniz Kurku gab dabei einen spannenden Einblick in politische Entscheidungsprozesse und seine Rolle dabei.