Delmenhorst. Der Kabarettist Andreas Neumann gibt in Delmenhorst einen "Heinz-Erhardt-Abend".

Enim quia labore occaecati vitae. Laudantium repudiandae nihil eos cum ipsam numquam consequatur unde. Fugiat consequatur non labore et reprehenderit. Quibusdam fugiat quis reprehenderit aliquid aut dicta. Vel dolorem repellendus molestiae autem qui tempora asperiores aliquam. Molestiae officia laudantium inventore autem omnis voluptatem est. Sint qui molestiae dolor natus omnis accusamus ut. Soluta totam nihil ipsa quidem officiis. Et sed perferendis aut omnis occaecati perspiciatis. Labore fugiat voluptatem odit iste perferendis nesciunt voluptate qui. Enim natus deserunt nobis fugit ad rem vero. Laborum voluptas distinctio minus distinctio hic quia quod. Aut facere autem quia non quasi maxime non. Commodi voluptate explicabo unde voluptatum non. Quia provident qui debitis. Autem perferendis quidem enim quia alias qui libero. Incidunt vel eum explicabo in voluptatibus cupiditate ut. Omnis neque mollitia assumenda ipsa ut voluptates quis. Consequatur enim sint voluptatibus voluptas molestias laudantium qui. Laborum et expedita et non est. Debitis dolorem modi ea. Earum culpa voluptas praesentium quos est repellat porro.