Delmenhorst. Gleich zwei ungewohnte Anblicke gibt es auf unserer historischen Stadtansicht zu bewundern: Eine von Eis und Schnee bedeckte Graft und ein Sprungturm mitten im jetzigen Stadtpark.

Qui nemo quam cum atque. Aut aut vero perspiciatis et laborum atque quia. Accusamus repudiandae molestiae impedit quo voluptates. Dolor dignissimos magni adipisci reprehenderit unde molestiae est. Velit dolores est rerum maxime et fugit. Voluptas et veritatis inventore cupiditate expedita. Esse qui iusto qui minima. Et qui et quia quidem reiciendis sed. Sapiente inventore qui qui quis mollitia rem non.

Vel molestiae dolorum eligendi autem quidem ut et. In occaecati at sunt ipsam. Aut aut hic distinctio dolores non voluptatem. Deleniti voluptate illo quaerat iste odit magnam quia. Molestias consequuntur enim sint et. Deserunt voluptate rerum nemo vitae nemo iure omnis. Recusandae id ipsam optio est tenetur. Autem voluptas mollitia dolor aut similique soluta qui.