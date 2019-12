Zum ersten Mal für 2.300 Reinigungskräfte in Delmenhorst: Heiligabend oder Silvester frei CC-Editor öffnen

Das Anstoßen auf die Feiertage kann so oder so aussehen: im Job – oder ganz privat. Für Gebäudereinigerinnen gilt: Sie haben entweder Heiligabend oder Silvester frei. Foto: IG Bau

Delmenhorst. Für die größte Handwerkssparte in Delmenhorst ist es ein besonderer Advent: Zum ersten Mal werden die rund 2.300 Reinigungskräfte in der Stadt einen Weihnachtsbonus bekommen. Sie haben in diesem Jahr Heiligabend oder wahlweise den Silvestertag als bezahlten Arbeitstag frei.