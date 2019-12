Das Megaron-Treffen auf dem Kirchplatz war gegen 11.30 Uhr vergleichsweise schlecht besucht. Dichtes Gedränge gab es nicht. Foto: Eyke Swarovsky

Delmenhorst/Heide. Ein sehr gemischtes Bild zeigte sich am Vormittag des Heiligen Abends bei den Weihnachtsfrühschoppen in Delmenhorst und Ganderkesee. Während das Megaron-Treffen am Kirchplatz seinen Reiz zu verlieren scheint, war das Eiscafé Paulini in Heide gut gefüllt.