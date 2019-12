Neue Schauspielgruppe in Delmenhorst gegründet CC-Editor öffnen

Die Schauspielerin und Regisseurin Annelen Middendorf (l.) bietet Laienschauspielern in ihrer neugegründeten Theatergruppe professionelles Schauspieltraining. Die lernen dabei vor allem auch, eigene Grenzen zu überwinden.Foto: Bettina Dogs-Prößler

Delmenhorst. Eine neue Schauspielgruppe in Delmenhorst will anspruchsvolle Stücke auf die Bühne bringen. Was steckt hinter dem Projekt?