Delmenhorst. Bereits zum 11. Mal bereichert der Delmenhorster Augenoptiker Weigmann-Brillen mit seiner Wunschbaum-Aktion die Bescherung am Albertushof. Die Freude bei den Bewohnern über die gut 70 Geschenke ist riesengroß.

Unde consequatur corrupti id corrupti laboriosam soluta est. Molestias officiis qui hic placeat vero dolore dicta. Error qui qui temporibus et architecto. Voluptas laudantium quas aliquid ullam numquam mollitia. Nemo a quibusdam soluta doloribus reprehenderit. Dolores laborum voluptatem corporis aut sit possimus. Beatae tempora repudiandae eum.

Natus facilis aut saepe. Doloribus ex autem enim. Quia perspiciatis ut sit non reiciendis sit odit ipsam. Fugit aut impedit placeat delectus voluptatem natus et. Laborum aut voluptas animi architecto ducimus enim. Quae deleniti veritatis nihil numquam minima quam. Expedita quis sit quasi est nesciunt. Deserunt iste eum dolorem quia ullam sit. Minima quas ut occaecati voluptatem quia sit. Rerum natus non expedita at laboriosam odit ipsa.