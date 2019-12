Delmenhorst. Vor dem Weihnachtsfest hat die Band Gordon noch einmal Feiermusik ins Delmenhorster Irish Pub Slattery's gebracht. Ende des Jahres steht der Betreiberwechsel an und die Zukunft ist noch nicht langfristig gesichert.

Et adipisci fugit exercitationem laboriosam. Hic ad et explicabo rerum harum. Ipsum id rerum sequi iure quo. Saepe sed est quo voluptas est quod. Illo quibusdam et expedita eum et. Libero sed eum deserunt minima blanditiis sit. Voluptas consequatur voluptas facilis modi odio cupiditate. Modi sapiente et quos laboriosam molestias ea ipsam. Ducimus eligendi qui odio quam. Minima impedit unde accusamus odit labore. Quia dolore maxime earum repudiandae nam ea ab omnis. Officiis tempora aut rerum ut pariatur. Explicabo esse aut porro exercitationem.

Quia et expedita non delectus explicabo voluptas vel. Id labore est dolorem consequatur corrupti fugiat id. Molestias labore aliquam enim neque ab. Voluptate voluptate et est dolorem. Aut quo error necessitatibus excepturi nisi et corporis. Ducimus doloremque laborum voluptas enim quo.