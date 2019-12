Zwischen Nachkriegsnot und beginnendem Aufschwung: Anzeigen im dk vom 17. Dezember 1949 werben für den „Goldenen Sonntag“, den verkaufsoffenen Sonntag vor Weihnachten. Foto: dk-Archiv

Delmenhorst. Weihnachten 1949: Noch herrschte viel Not in Delmenhorst. Zugleich machte sich Aufbruchstimmung breit, und die Kaufleute regten mit Anzeigen zum weihnachtlichen Konsum an.