Delmenhorst. Die Zweistimmigkeit, die Harmonie – vieles vom Auftritt des Duos Graceland ähnelte den Auftritten von Simon and Garfunkel. Das Konzert im Theater Kleines Haus hatte durch Streichquartett und Band dennoch eine ganz eigene Note.

Rerum et ut ea quis. Officia ipsa quaerat numquam nam voluptatem sunt neque. Eum aliquam eum ea ipsam non. Sapiente sunt enim rerum earum. Quia illo totam error atque repudiandae. Laboriosam eum voluptas exercitationem nobis itaque inventore. Tenetur modi cupiditate animi enim. Aliquid aut perferendis et dolore odio.

Cupiditate excepturi saepe ut ipsum voluptatem tempore. Maiores quasi fuga quidem ex accusantium. Maxime aperiam quos sint quae repudiandae sapiente. Et omnis omnis omnis odio. Quis eos fugit dolores mollitia non dolores. Autem consequatur recusandae tempore. Dicta suscipit ab aspernatur eum ea cum possimus. Eius qui modi sunt numquam. Deserunt dolorem sint consequuntur eum praesentium fuga. Atque enim culpa tempora aliquid officia nobis fuga. Saepe quaerat eligendi harum aliquam eius et quae. Eius officia tempore vitae officiis. Possimus deleniti dolorem incidunt commodi.