Delmenhorst. Ursprünglich sollten die Kanalarbeiten an der Lilienstraße in diesen Tagen enden. Daraus wird nun nichts.

Die Vollsperrung an der Lilienstraße wird verlängert. Die Aufhebung der Sperrung war ursprünglich einmal für diesen Freitag geplant. Nun soll sie sich nach Angaben der Stadt bis Freitag, 28. Februar, erstrecken. An der Stelle werden Kanalarbeiten ausgeführt. Früheren Angaben zufolge sollte die Sperrung in Form einer Wanderbaustelle erfolgen, deren Bauabschnitte zwischen 70 und 100 Meter lang sind.

Die Baustelle wird für Fußgänger passierbar sein. Wenn die Arbeiten und damit die Sperrung den Einmündungsbereichs zur Wiesenstraße erreicht, soll die dortige Einbahnstraßenregelung aufgehoben werden. Wegen der Feiertage wird die Vollsperrung noch bis 7. Januar vorübergehend aufgehoben werden.