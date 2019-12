Austretendes Gas hat die Feuerwehr in Düsternort auf den Plan gerufen. Foto: Nonstopnews

Delmenhorst. Die Delmenhorster Feuerwehr ist am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr zu einem Einsatz an die Düsternortstraße geeilt. Auslöser war ein Zwischenfall mit einer Gastherme im Badezimmer einer Wohnung in einem dortigen Mehrparteienhaus.