Delmenhorst. Der Slattery’s Irish Pub an der Stedinger Straße feiert an diesem Wochenende sein 25-jähriges Bestehen. Am kommenden Samstag, 21. Dezember, spielt ab 21 Uhr die Band „Gordon“ auf: eine Formation die Rock-Musik spielt, aber ohne E-Gitarre.