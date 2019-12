Einbrecher machen Lärm in Delmenhorst CC-Editor öffnen

Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch in Delmenhorst. Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa

Delmenhorst. Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch an der Straße An der Riede in Delmenhorst. Die Täter scheinen nicht gerade leise vorgegangen zu sein.