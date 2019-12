Delmenhorst. Für das halbstündige Weihnachtssingen am Mittwochabend haben sich mehr als 200 Menschen auf dem Rathausplatz in Delmenhorst eingefunden. Mit dem Ablauf und der Resonanz zeigen sich die Initiatoren durchweg zufrieden, wollen im kommenden Jahr aber trotzdem noch nachlegen.

