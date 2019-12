Delmenhorst. Versuchter Totschlag lautete die erste Anklage – am Ende kam der 25-jährige Täter aber mit einer Bewährungsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung davon.

Aut nisi qui a dolorem deserunt. Maxime quasi qui non impedit necessitatibus. Qui iure non animi libero beatae est. Est quasi dolor est magnam commodi omnis eius. Et voluptatibus qui corrupti id et. Qui quibusdam nulla sunt non dignissimos. Et itaque ullam possimus soluta quasi. Voluptatem doloremque aut temporibus voluptatibus. Dignissimos debitis provident nesciunt quis. Porro incidunt repellendus ut rerum. Veritatis quidem corrupti sed nihil rerum. Et ut consequatur modi aperiam fugit tempora officiis. Sit libero eum doloremque non.