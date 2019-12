Robert Gerling ist der neue Klimaschutzmanager der Stadt. Foto: Dennis Rüter

Delmenhorst. Gut anderthalb Jahre war die Stelle des Klimaschutzmanagers in der Stadt unbesetzt. Seit Anfang Dezember soll Robert Gerling als neuer Fachmann dabei helfen, dass der Klimaschutz in Delmenhorst künftig an erster Stelle steht.