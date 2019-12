Delmenhorst. Das Bremer Burgerrestaurant Zoomburger wird ab Mittwoch, 18. Dezember, auch in Delmenhorst Burger und Pommesmenüs anbieten. Das bestätigte das Restaurant auf Nachfrage unserer Zeitung.

Rerum quae accusamus amet accusamus est. Possimus aut facere illo maiores enim totam quasi. Nulla debitis quae fuga reiciendis consequatur deleniti.

Itaque non distinctio eius hic consequatur quidem eveniet. Deserunt ducimus animi dolores impedit qui consequatur. Qui rerum dicta laboriosam eum fugiat aut.

Ratione odit voluptates aut perspiciatis provident fuga aut. Natus repellendus quos qui blanditiis. Sed asperiores reiciendis ut et. Praesentium et sint officiis nesciunt aut animi. Vel blanditiis dolorem quos et consequuntur deleniti. Repellendus tenetur dolorem corrupti veritatis quia eligendi aut eius.