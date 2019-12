Delmenhorst/ Oldenburg. Der Prozess eines Delmenhorster Palettenhändlers, der in Millionenhöhe Steuern hinterzogen haben soll, wird bald den Bundesgerichtshof beschäftigen. Der Grund: Die Verteidigung bezweifelt die Glaubwürdigkeit des Angeklagten.

