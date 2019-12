Elfjähriger bei Unfall in Delmenhorst verletzt CC-Editor öffnen

Ein Elfjähriger ist in Delmenhorst angefahren worden. Foto: Michael Gründel

Delmenhorst. Ein elfjähriger Junge ist am Dienstag gegen 7.30 Uhr auf dem Weg zur Schule bei einem Verkehrsunfall an der Friedrich-Ebert-Allee in Delmenhorst leicht verletzt worden. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.