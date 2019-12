Lastwagen erfasst Radfahrerin an Anton-Günther-Straße in Delmenhorst CC-Editor öffnen

Ein Lastwagen hat am Montag eine Radfahrerin in Delmenhorst erfasst. Symbolfoto: Gert Westdörp

Delmenhorst. Glimpflich ist am Montag gegen 12.20 Uhr ein Unfall zwischen einem Lastwagen und einer Radfahrerin an der Anton-Günther-Straße in Delmenhorst ausgegangen. Die Radfahrerin wurde nur leicht verletzt.