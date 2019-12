Delmenhorst. Weihnachten Party machen? Das geht am Mittwoch, 25. Dezember, ab 21 Uhr bei der Weihnachtsausgabe der Kartonage im Festsaal an der Elsflether Straße 1. Das dk verlost Tickets.

Am Mittwoch, 25. Dezember, steht ab 21 Uhr die Weihnachtsausgabe der Kartonage im Festsaal an der Elsflether Straße 1 an. Es gibt zwei Dance-Areas. „In der großen Area sorgt DJ Fabian dafür, dass sich alle den Weihnachtsbraten und die Kekse wieder abtanzen können. Im kleinen Bereich ist DJ Teasy am Start und heizt mit Schlager ein“, heißt es in der Ankündigung. Heißes vom Grill ist ebenso im Angebot wie eine Bierbar mit neun verschiedenen Biersorten. Es gibt noch ein paar Karten an der Abendkasse. Sie kosten 15 Euro.

Wer Glück hat, kann aber auch umsonst feiern, Das dk verlost drei mal zwei Karten. Einfach bis Mittwoch, 18. Dezember, 14 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff „Kartonage“ an aktionen@dk-online.de senden. Name und Telefonnummer nicht vergessen. Die Gewinner werden dann benachrichtigt.