Delmenhorst. Bei einem Unfall an der Bremer Straße/ Ecke Langenwischstraße hat es am späten Montagabend heftig gekracht. Zwei Menschen sind verletzt.

Bei einem Unfall in Delmenhorst sind am Montag zwei Menschen verletzt worden. Zwei Autos trugen massive Schäden davon. Die zwei Wagen waren im Kreuzungsbereich an der Ecke Langenwischstraße/ Bremer Straße im Delmenhorster Stadtteil Heidkrug gegen 17.45 Uhr heftig ineinandergekracht. Nach ersten Informationen von der Unfallstelle handelte es sich wohl um eine Verletzung der Vorfahrtsregel, die zu dem Unfall führte. Mindestens zwei Personen sollen Verletzungen davon getragen haben. Nähere Informationen von der Polizei liegen noch nicht vor.

Bei einem der Fahrzeuge musste die Feuerwehr mit einem Spreizgerät vorgehen, um die Motorhaube zu öffnen und die Batterie abzuklemmen. Der Unfall hatte am Montagabend eine zwischenzeitlich Vollsperrung der Bremer Straße zur Folge.

Mehr Informationen folgen.