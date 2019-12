Ein 89-Jähriger ist nun an den Folgen eines Verkehrsunfalls gestorben. Symbolfoto: dpa

Hatten. Ein 89-jähriger Mann aus Hatten ist an den Folgen eines Autounfalls gestorben, der sich am Samstag, 7. Dezember, auf der Munderloher Straße in Hatten ereignet hat. Das teilte die Polizei am Montag mit.