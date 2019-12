Zwei Firmen in Delmenhorst sind zum Ziel von Einbrechern geworden. Foto: Patrick Seeger/dpa

Delmenhorst. Bei zwei Einbrüchen in Firmen an der Steller Straße in Delmenhorst ist in der Nacht zu Donnerstag hoher Schaden entstanden. Aus einem Gebäude wurden Rührwerke und hochwertige Behältnisse entwendet.