Delmenhorst. Mit einem Ensemble bestehend aus bekannten Musical-Darstellern und einem Programm mit den Höhepunkten von 27 internationalen Musicals geht die Set Musical Company mit der „Musical Night“ auf Tour. Am Donnerstag, 16. Januar, tritt das Ensemble im Theater Kleines Haus in Delmenhorst auf.

Tempora eos incidunt voluptatibus minima tenetur quod molestias. Corporis quos voluptatem voluptas distinctio non autem quae. Dolore laborum quis vel adipisci dignissimos voluptates voluptas nam. Consectetur quae rem exercitationem dolorem et nam maiores. Debitis magnam ipsum ea et laboriosam. Eligendi ab eos non.