Ein Neujahrskonzert im Zeichen der Ratte wollen die Musiker des Hong Kong Chinese Orchestra geben. Foto: Wu Promotion

Stuhr. Dass es in Stuhr seit mittlerweile fast 15 Jahren chinesische Weihnachtskonzerte gibt, lag eigentlich an einer Notlösung. Und unter anderem am begeisterten Publikum in Stuhr. Auch im kommenden Januar halten chinesische Musiker dem kleinen Ort die Treue