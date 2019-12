Delmenhorst. Menschen ohne Heizung und Wasser, desolate Zustände in zahlreichen Wohnungen: Der Delmenhorster Wollepark beeinflusst die niedersächsische Rechtssprechung. Die Ereignisse des Gas- und Wasserstopps 2017 in zwei Wohnblöcken tragen maßgeblich dazu bei. Was soll das neue Gesetz bringen? Ein Überblick.

Die Zustände in den von Wasser und Gas abgeschnittenen Wohnblöcken im Delmenhorster Wollepark haben im Jahresverlauf 2017 bundesweit für Entsetzen gesorgt. Der Wohnungsbestand verwahrloste. Mieter fühlten sich "wie Tiere" behandelt. Die Bilder, die damals durch die nationale Presse gingen, scheinen heute, zwei Jahre später, in Düsternort eine unschöne Wiederholung zu finden. In der öffentlichen Debatte glimmt nun die Hoffnung auf, mit einem neuen, sogenannten Wohnraumschutzgesetz desolate Zustände unterbinden zu können. Aber was verbirgt sich konkret dahinter? Und wie kann es den Behörden eine Hilfe sein? Ein Überblick.

Verpflichtende Mindestausstattung: Künftig soll es nicht mehr möglich sein, Menschen in Wohnungen leben zu lassen, in denen grundsätzliche Standards nicht erfüllt sind. Das betrifft zum Beispiel die Anschlüsse für Energie- und Wasserversorgung, eine Feuerstätte oder Heizungsanlage und die Sanitäreinrichtung. Das alles muss "funktionsfähig und nutzbar sein". So hat es die Niedersächsische Staatskanzlei im Vorfeld mitgeteilt. Im Delmenhorster Wollepark waren Gas und Wasser abgedreht, dort mussten Mieter sich zwischenzeitlich gar über Hydranten mit Wasser versorgen. Aktuell haben in Düsternort einige Bewohner von Altro-Mondo-Immobilien keine Heizung und kein Strom – wenngleich die Immobilienverwaltung die Schuld hierfür bei Kriminellen verortet.

Werden Vermieter rechtsbrüchig, drohen teure Konsequenzen

Hält ein Vermieter diese Standards nicht ein, legt ihm das neue Gesetz die Daumenschrauben an: Ein Bußgeld soll sich auf bis zu 50.000 Euro belaufen. Eine Kommune soll ihn verpflichten können, in Wohnungen die Mindestausstattung herzustellen oder wiederherzustellen. Die Staatskanzlei:

Im äußersten Fall soll der Wohnraum auch für unbewohnbar erklärt und versiegelt werden können.

Kommt es so weit, muss der Vermieter die Bewohner "auf eigene Kosten anderweitig unterbringen". Für die Vermieter der Objekte Am Wollepark 11-12 wäre so ein Gesetz teuer geworden: 350 Menschen waren damals in den 80 Wohnungen gemeldet. Laut Stadt waren es in den Altro-Mondo-Gebäuden in Delmenhorst zuletzt 107 Personen, wobei allerdings längst nicht alle vom Strom- und Heizungsausfall betroffen waren.



Gegen das Geschäft mit Sozialgeldern: Die Forderung, ein Gesetz in Niedersachsen einzuführen, das gegen skrupellose Vermieter vorgeht, hatte bereits frühzeitig der frühere Chef der Diakonie in Delmenhorst, Franz-Josef Franke gestellt. Der Wohlfahrtsverband hatte Wollepark-Mieter 2017 von Anfang an eng betreut. Franke hatte Vermietern vorgeworfen, sich durch die Misere der Bewohner der Blöcke Am Wollepark 11-12 zu bereichern, indem überhöhte Mieten verlangt und Gelder für Nebenkosten einbehalten wurden. Genau dieser Aspekt soll Niederschlag im Wohnraumschutzgesetz finde. "Häufig wird Wohnraum überbelegt und dafür völlig überhöhte Mieten verlangt, die vom Sozialamt oder dem Jobcenter übernommen werden", heißt es von der Staatskanzlei. In Delmenhorst hatte im Laufe des Gas- und Wasserstopps das Jobcenter Mietzahlungen an Sozialhilfebezieher eingestellt. Das betraf Gelder für 159 Männer, Frauen und Kinder.



Gegen die Überbelegung: Dass damals in den 80 Wohnungen Überbelegung herrschte, davon ging die Stadt fest aus. Das soll das neue Gesetz nun unterbinden: "Jeder Bewohnerin und jedem Bewohner soll eine Mindestwohnfläche von neun Quadratmetern zugebilligt werden, Kindern unter sechs Jahren sechs Quadratmeter", blickt die Staatskanzlei voraus. So sollen insbesondere benachteiligte Bevölkerungsgruppen in den Blick genommen werden. In den zwei vom Wasser- und Gas-Stopp betroffenen Wollepark-Blöcken zum Beispiel wohnten mehrheitlich Bulgaren, Rumänen und Polen. Gerade diese Menschen hatten mit prekären Verhältnissen zu kämpfen, weil für sie als EU-Ausländer der Zugang zum Sozialsystem nicht so einfach möglich ist.

Brandschutz teurer Nebenaspekt

Auffällig ist: Der von der Staatskanzlei veröffentlichte Passus zum Wohnraumschutzgesetz beinhaltet keine Angabe zum Brandschutz. Tatsächlich bieten Verstöße am Beispiel Wollepark und Düsternort der Stadt derzeit am ehesten eine Handhabe, einzugreifen. So hat die Stadt 2017 wegen schwerer Mängel eine Brandsicherheitswache verfügt. Eine solche Wache gibt es auch in drei Altro-Mondo-Objekten in Düsternort: Unter anderem waren Wohnungstüren mit Anschluss ans Treppenhaus aufgebrochen worden, ebenso Türen zum Keller und zum Dachboden. Das Beispiel Wollepark zeigt, wie hoch die Kosten hierfür sein können: Von den ursprünglich 170.000 Euro müssen die Eigentümer noch immer, mehr als zwei Jahre später, 128.000 Euro an die Stadt zurückzahlen, teilt die Verwaltung auf Nachfrage mit. Altro Mondo beziffert die Kosten auf Nachfrage nicht, ein Sprecher nennt sie "erheblich".



Wann kommt das Wohnraumschutzgesetz?

Laut Deniz Kurku (SPD), Abgeordneter im niedersächsischen Landtag, befindet sich das Gesetz derzeit in der Verbandsabstimmung. Im ersten Quartal 2020 soll es in den zuständigen Fachausschuss kommen. Möglich also, dass sich Details noch ändern. Ende des Quartals, also Ende April, Anfang Mai 2020, könnte der Gesetzestext verabschiedet werden, schätzt er. Kurku ist – mit Blick auf die Haltung der Landesregierung – zuversichtlich, dass es so kommt: "Ich gehe davon aus, dass der Handlungsbedarf erkannt wird." Der Politiker freue sich auf das Gesetz, "damit bekommen wird ein schärferes Schwert an die Hand, um mit Ereignissen wie eben im Wollepark umzugehen".