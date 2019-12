Delmenhorst. Delmenhorst hat einen neuen Klimaschutzmanager: Robert Gerling hat die Stelle am Monatsanfang angetreten und sich in der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses vorgestellt.

