Delmenhorst. Dr. Frank Starp, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie und Ärztlicher Direktor des Josef-Hospitals Delmenhorst (JHD), hält in der Reihe "Gesund in Delmenhorst" einen Vortrag über Leisten- und Bauchwandbrüche.

Die Diagnose klingt nicht gut. Bauchwandbruch. Schon das Wort lässt an Schmerz denken. Aber was steckt dahinter? Das wird Dr. Frank Starp, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie und Ärztlicher Direktor des Josef-Hospitals Delmenhorst (JHD) am Donnerstag, 12. Dezember, ab 18 Uhr in der Reihe „Gesund in Delmenhorst“ im Besuchercafé erläutern. Der sprechende Titel des kostenlosen Abends lautet „Leisten- und Bauchwandbrüche – Was soll wie operiert werden und wann kann man abwarten?“.

„Leisten-, Bauchwand-, Nabel- und Narbenbrüche sind eine der häufigsten Ursachen für Operationen in Deutschland“, sagt Starp. Hernien lautet der Fachbegriff. Allein im JHD werden jährlich rund 250 Leistenbrüche operiert, Tagesgeschäft, wie Starp betont. Insgesamt spricht der Mediziner von rund 400 Operationen in dem genannten Spektrum pro Jahr.

OP nicht immer notwendig

Doch nicht immer sei die OP notwendig. Auch darauf will Starp in dem Vortrag eingehen. Laienhaft gesprochen entsteht ein Bauchwandbruch, wenn die Bauchwand dem Druck aus dem Bauchinneren nicht standhalten kann. „Es entsteht dann eine Verwölbung, eine Beule. Bauchfell oder Bauchfett, aber auch Teile vom Darm können durch die entstandene Lücke nach außen treten. Das muss, etwa wenn es sich nur um Fett handelt, nicht immer mit Beschwerden einhergehen. Es kann aber auch unangenehm werden“, sagt Starp. Etwa wenn Teile des Darms austreten und die Gefahr besteht, dass die Blutzufuhr abgeklemmt wird. „Das kann fatale Folgen haben“, sagt Starp.

„Ein Bauchwandbruch kann entweder angeboren oder im Laufe des Lebens erworben sein, etwa durch Fehlbelastungen“, sagt Starp. Vorbeugend tun könne man nichts. Und auch von einem Bruchband rät er dringend ab. „Das bringt überhaupt nichts.“

Risiko abwägen

Welche Operationsverfahren es gibt und wann eine Operation nicht oder doch notwendig ist, will Starp ausführlich erläutern. „Bei einer Operation muss man immer Nutzen und Risiko abwägen. Da ist der Einzelfall entscheidend“, sagt Starp. „Wer mit 85 einen Bauchwandbruch und vielleicht weitere Erkrankungen hat, kann mit dem Bruch, wenn er keine Schmerzen verursacht, leben“, sagt Starp.

Aber auch Patienten, die nicht operiert werden müssen, bleiben laut Starp unter Beobachtung. „Wenn sich die Beule vergrößert, kann zum Beispiel noch ein Eingriff notwendig werden.“

Sprechstunde im JHD

Im JHD gibt es eine ambulante Sprechstunde, wo Patienten mit Brüchen ebenso Rat finden wie die, die zum Beispiel über Schmerzen in der Leistengegend klagen und den Grund abklären wollen.

Die kostenlose Vortragsreihe „Gesund in Delmenhorst“ richtet sich an interessierte Bürger aus Delmenhorst und Umgebung. Die Vorträge finden im Normalfall jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat von 18 bis 19 Uhr im Besucher Café (Café Diá) am Josef-Hospital statt. Als kleine Stärkung können sich die Besucher über kostenlose Brezeln und Getränke freuen.