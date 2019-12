Einbruch in Delmenhorster LzO-Filiale an Oldenburger Straße CC-Editor öffnen

In die Sparkassen-Filiale an der Oldenburger Straße ist eingebrochen worden. Symbolfoto: dpa

Delmenhorst. Ein bislang unbekannter Einbrecher ist am Dienstagmorgen in der Filiale der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) an der Oldenburger Straße von einer Reinigungskraft überrascht worden.