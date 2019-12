Mit einer Schweigeminute gedachten Delmenhorster Feuerwehr- und Rettungskräfte am Montagabend ihrem verstorbenen Kameraden aus Augsburg. Foto: Nonstopnews

Delmenhorst. Bundesweit haben sich am Montagabend Feuerwehren an einer Gedenkminute beteiligt, die ihrem Augsburger Kameraden galt, der am vergangenen Freitag am Rande des Weihnachtsmarktes gewaltsam ums Leben gekommen ist.