Delmenhorst. Eine alte Frau mit einem jungen Mann? Mit diesem gesellschaftlichen Tabu bricht die Komödie "Harold und Maude", die am Montagabend im Theater Kleines Haus in Delmenhorst gezeigt wurde.

Viel mehr Gegensätze gehen kaum. Mit der Komödie „Harold und Maude“ der Theatergastspiele Fürth haben Kathrin Ackermann und Raphael Stompe am Montagabend im Theater Kleines Haus in Delmenhorst vor rund 360 Zuschauern gezeigt, wie ein scheinbar ungleiches Paar zueinander findet. Die Premiere war 4. November dieses Jahres.

Harold Chasen (Stompe) ist Pessimist durch und durch. Immer wieder täuscht er seinen Suizid vor, um seine mittlerweile resigniert-ignorante Mutter (Manuela Denz) und die Frauen, mit denen sie ihren Sohn verkuppeln will, zu verschrecken. Seine Freizeit nutzt der18-Jährige, um der Arbeit auf dem Schrottplatz zuzusehen oder Beerdigungen beizuwohnen.

Pessimist trifft Optimistin

Bei einer dieser Beisetzungen trifft Harold im Gottesdienst auf Maude. Die feiert bald ihren 80. Geburtstag und sprüht dennoch vor Lebensfreude und Neugier. Das Unbekannte ist, was sie reizt. Beerdigungen verfolgt sie ebenso gerne wie Geburten, da sie Ende und Anfang des Lebensprozesses darstellen. Sie genießt jeden Atemzug, jede Erfahrung in vollen Zügen.

Diese Sorglosigkeit im Umgang mit Konventionen und fremdem Eigentum bringt Maude zwar auch so manches Problem mit Pater Finnegan (Fabian Rogall) und Inspector Bernard (Sebastán R. Delta) ein, doch entwickelt sie sich dadurch zu Harolds Mentorin. Während Mrs. Chasen verzweifelt versucht, per Online-Partnervermittlung eine passende Frau für ihren Sohn zu finden, bahnt sich zwischen Harold und Maude eine intime Beziehung an.

Ein Spiegel für die Gesellschaft

In gewisser Weise halten die beiden der Gesellschaft auch einen Spiegel vor. Dass das Stück von Colin Higgins, inszeniert von Thomas Rohmer, als Komödie funktioniert und das Publikum zum Lachen bringt, liegt eben auch an den gesellschaftlichen Konventionen. Nicht umsonst merkt Maude an, dass ein älterer Mann mit einer jüngeren Frau wohl auch niemanden stören würde. Auf der Bühne hätte diese Konstellation daher kaum funktioniert.

Abgesehen von so manchem Wortwitz und klugen Pointen zum Szenenende bleiben die großen Lacher daher auch aus. Viele Momente rufen durch diese vermeintlich unsägliche Beziehung mehr Stirnrunzeln hervor. Dennoch gelingt es Ackermann und Stompe im Verlauf der rund zweieinhalb Stunden, ihre Zuneigung als natürlich erscheinen zu lassen. Die 80-jährige Schauspielerin entfaltet trotz ihres gehobenen Alters eine erstaunliche Agilität und Vitalität. Ihr Gegenüber zeichnet den Wandel vom depressiven Jungen zum euphorischen, lebensbejahenden Menschen. Für Auflockerung sorgen dabei vor allem die Nebencharaktere wie der panische Pater oder der exzentrische Inspektor.

Anzeige Anzeige

Düsteres Ende

Gelungen ist auch das dreiteilige Bühnenbild. Negativ fiel bei der Vorstellung jedoch das schiefe Beamerbild auf, das im Hintergrund verschiedene Kulissen zeigte. Angesichts der teils tiefgründigen, philosophischen Dialoge über wortwörtlich Gott, die Welt und das Universum dürfen die Zuschauer keine reine Komödie erwarten. Dafür fiel dann auch das Ende zu düster aus – doch „Harold und Maude“ war schließlich als schwarze Komödie angekündigt und vermittelt dennoch eine positive Botschaft.