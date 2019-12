Delmenhorst/ Oldenburg. Ein Delmenhorster Ehepaar muss sich derzeit vor Gericht wegen Kokain- und Marihuana-Schmuggels verantworten. Beide sollen als Kurierfahrer fungiert haben. Dem Paar und zwei mutmaßlichen Komplizen drohen nun lange Haftstrafen.

Die vier wegen Marihuana- und Kokainschmuggels vor dem Landgericht Oldenburg angeklagte Delmenhorster im Alter von 37, 38, 57 und 59 Jahren haben lange Haftstrafen zu erwarten. Das wurde am zweiten Tag des auf neun Verhandlungstage angesetzten Prozesses deutlich, an dem auch Verständigungsgespräche zwischen den Prozessteilnehmern über ein zu erwartendes Strafmaß platzten.

(Weiterlesen: Vier Delmenhorster sollen kiloweise Drogen geschmuggelt haben)



Kurierfahrt mit 12,7 Kilogramm Kokain?

Die beiden jüngeren Angeklagten sollen nach Ansicht der Staatsanwaltschaft die Drogen in den Niederlanden organisiert haben und für den Verkauf in Deutschland zuständig gewesen sein. Die älteren – ein Ehepaar – sollen den Stoff in einem selbst gebauten Versteck im Auto transportiert haben. Angeklagt sind sieben Fahrten mit jeweils einem Kilo Marihuana sowie eine Fahrt am 26. Mai dieses Jahres mit 12,7 Kilo Kokain. An diesem Tag schlug auch die Polizei zu, die die Delmenhorster unter anderem mit einem Peilsender am Wagen wohl schon lange im Blick hatte.

Haftstrafen von bis zu sieben Jahren diskutiert

Nach den vom Gericht verlesenen Protokollen zu den nichtöffentlichen Strafmaß-Verhandlungen brachte die Kammer im Fall von geständigen Einlassungen für den (vorbestraften) 37-Jährigen eine Haft von rund sieben Jahren ins Spiel, für den 38-Jährigen eine von sechseinhalb Jahren. Der 59-Jährige würde als Fahrer vier bis viereinhalb Jahre erwarten, seine Ehefrau wegen Beihilfe zur Einfuhr zweieinhalb bis drei Jahre.

Staatsanwaltschaft fordert höhere Strafen

Der Staatsanwältin war das vor allem für die beiden Älteren zu wenig, weswegen die Verständigung platzte, bevor sich die Verteidiger und ihre in Haft sitzenden Mandanten dazu überhaupt konkret äußerten. So hält sie es nicht für erwiesen, dass der 57-Jährigen nur eine Beihilfe in einer Rolle als kaum beteiligte Beifahrerin nachzuweisen ist. Und bei ihrem Ehemann zweifelt sie eine in der Kammer-Einschätzung inbegriffene Milderung wegen einer Kronzeugenregelung an: Zwar habe der Mann nach seiner Verhaftung ausgesagt. Die Anklage aber, so die Staatsanwältin, sei auch ohne diese Aussage nicht anders formuliert worden. Für beide Eheleute sähe sie – falls die Milderungen nicht griffen – Alternativstrafen von jeweils rund sechs Jahren Haft als angemessen an. Die Strafen der Jüngeren siedelte sie jeweils um ein halbes Jahr höher als im Kammer-Vorschlag an.

Langer Prozess zu erwarten

Ohne die Verständigung ist nun alles offen, die Kammer kann letztlich auch höhere Strafen verhängen als sie selbst vorgeschlagen hat. In einem möglicherweise langen Prozess wird die Verteidigung versuchen, unter anderem den Vorwurf vom Tisch zu kriegen, dass ihre Mandanten als Bande gehandelt haben (Mindeststrafe fünf Jahre). Abzusehen ist zudem, dass vor allem die große Kokain-Lieferung für das Strafmaß eine Rolle spielt, da die Marihuana-Fuhren wohl schwerer beweisbar sind und angesichts der zwölf Kilo Koks das Urteil kaum verändern würden.