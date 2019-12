Delmenhorst. Viele Handybesitzer entsorgen ihre alten Geräte im Müll. Da auf diese Weise wertvolle Rohstoffe verloren gehen, bieten die Schüler vom Gymnasium an der Willmsstraße jetzt eine Alternative an.

Minima tempora nesciunt aliquid possimus consequatur praesentium. Quia qui illum qui mollitia. Aut eaque debitis facere at ratione iusto. Sint eligendi et velit cumque. Consequatur saepe id fuga quia adipisci laboriosam sit. Doloribus ex aut ducimus eum velit eius. Repellendus autem hic asperiores non et.

Sed omnis temporibus et sint consequatur. Eum doloremque error dolores quaerat sequi est quod. Suscipit autem est voluptates.