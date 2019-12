Delmenhorst. Die Erschöpfung vergangener Einsätze steckt den Feuerwehrleuten Delmenhorsts in den Knochen. Sie sollen nun nach Ansicht des Bürgerangelegenheiten-Ausschusses mehr Kollegen bekommen. Aber im Raum steht die Frage, ob das überhaupt reicht.

