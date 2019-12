Die Burginsel wird ab Montag, 9. Dezember, für die Öffentlichkeit gesperrt. Archivfoto: Martina Meyer

Delmenhorst. Die Burginsel wird voraussichtlich ab Montag, 9. Dezember, für die Öffentlichkeit gesperrt. Die Wege auf der Insel sollen laut Mitteilung der Stadt in zwei bis drei Bauabschnitten saniert werden. In diesem Winter wird der äußere Wegering in Angriff genommen.