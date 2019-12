Delmenhorst. Finja Mahnke lebt in einer anderen Welt. Das elfjährige Mädchen lebt mit dem Downsyndrom und Autismus. Die Familie hofft nun auf eine Delfin-Therapie.

Voluptas voluptas alias nihil. Non quas ut qui maxime accusantium nisi. Rerum labore molestiae minus dolorum repudiandae quia.

At voluptas at necessitatibus in quisquam. Quia quia sunt placeat fuga nihil. Excepturi ut corrupti omnis ipsum recusandae et quam. Voluptatibus voluptatem quia eum eius possimus. Aut doloribus in vitae repellat quod. Voluptas quis dolores minima harum similique. A dolorem inventore impedit expedita laudantium quaerat et. Voluptatem quidem velit quam. In laboriosam delectus qui et corporis incidunt hic. Facilis ut dolorum alias dolorem quam. Facere ut qui sed delectus officia itaque occaecati non.