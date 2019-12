Delmenhorst. Wer sich gerade in den Abendstunden auf dem Delmenhorster Weihnachtsmarkt aufhält, wird unweigerlich auf Plastikmüll treffen. Dieser soll künftig kräftig gemindert werden. Darauf müssen sich Schausteller einstellen – nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt.

Umweltschutz ist in aller Munde. Wer sich allerdings dieser Tage auf dem Delmenhorster Weihnachtsmarkt an Leckereien und Imbissen gütlich tut, produziert – zumindest in einigen Bereichen – Kunststoffmüll. Da sind würzig duftende Pilze, die in einer Plastikschale serviert werden. Wer sich eine Bratwurst zum Mitnehmen bestellt, erhält sie in einer Styropor-Box. Und wer sich einen Eierpunsch genehmigt, bekommt ihn mit einem in der Sahne platzierten Kunststoff-Strohhalm gereicht. Je voller es auf dem Weihnachtsmarkt ist, desto mehr Müll fällt auch an. Und das fällt besonders in den Abendstunden ins Auge.

Dabei möchte doch die Stadt Delmenhorst ein Musterbeispiel abgeben, was den Klimaschutz angeht. So hat es der Stadtrat im November nach einem Antrag aller Fraktionen (außer der AfD) beschlossen. Darin war auch ein Passus zur Kunststoffnutzung eingebaut. Dieser verpflichtet die Verwaltung und städtische Gesellschaften dazu, den "Verbrauch von nicht nachhaltigen Kunststoffen" auf ein "absolutes Minimum" zu beschränken. Damit hört der politische Wille nicht auf: Nur zwei Monate zuvor hatte der Rat einem Antrag der Grünen zugestimmt, wonach unter anderem in der Stadt

auf Kunststoffprodukte verzichtet werden solle und plastikfreie Alternativen aufgetan werden müssten,

besonders Plastik für den einmaligen Gebrauch künftig zu vermeiden ist,

und bei eigenen Veranstaltungen auf Plastikverzicht, vor allem bei Einwegprodukten, zu achten sei.

EU-Plastikverbot bahnt sich an

Die Stadt hatte in dem Zusammenhang auf ein Schreiben des Deutschen Städtetages hingewiesen, der darin auf ein Verkaufsverbot, erlassen von der Europäischen Union (EU), von Einweg-Kunststoffartikeln wie etwa Teller, Besteck oder Strohhalme ab 2021 zu sprechen kommt. Also Dinge, die man auch auf dem Delmenhorster Weihnachtsmarkt findet.

Schausteller haben Thema auf dem Zettel

"Wir haben das Thema Plastikvermeidung auf dem Zettel", macht Andreas Kutschenbauer, Sprecher der Schausteller auf dem Weihnachtsmarkt, klar. Kutschenbauer greift am Glühweinstand in Form von Strohhalmen im Kakao oder im Eierpunschauf auf Plastik zurück. "Das sind Restbestände, die wir jetzt abbauen. Diese jetzt wegzuwerfen, macht für mich aktuell keinen Sinn", sagt er und weist auch darauf hin, dass die Pappbecher für Glühwein zugunsten Keramikbechern schon vor zwei Jahrzehnten abgeschafft worden sind. Welche Alternative sich für Strohhalme anbietet, kann Kutschenbauer noch nicht sagen.

Schausteller auf Lösungen der Lieferanten angewiesen

Ähnlich äußert sich auch Melanie Reinecke-Hansla, Inhaberin des Grillstandes "Mr. Emde". Dort werden zwar Wurst und Pommes in Pappunterlagen verkauft, aber eben auch zum Mitnehmen in Styropor-Schachteln. Auch das seien Altbestände, die spätestens 2020 aufgebraucht seien. Reinecke-Hansla weist aber auch darauf hin, dass die Schausteller bei der Frage der Plastikvermeidung auf ihre Lieferanten angewiesen seien. Immerhin gebe es bei ihr seit diesem Jahr ausschließlich Holzgabeln. Die Grillstand-Betreiberin und Kutschenbauer sagen beide, dass es in Zukunft unvermeidlich ist, sich auf die Themen Nachhaltigkeit und Plastikvermeidung einzustellen. Laut Kutschenbauer wird übrigens darüber bei den Schaustellern kommende Woche bei einem Treffen mit Stadtvertretern diskutiert.

Harte Zeiten fürs Plastik - ab nächstem Jahr

In Delmenhorst zumindest hat die Stadt, so heißt es auf Nachfrage, dieses Jahr noch keine besonderen Maßgaben für Schausteller zur Plastikvermeidung erteilt. Bis jetzt. Mit Blick auf das EU-weite Kunststoffverbot ab 2021 macht das Rathaus deutlich, dass es für Veranstalter unumgänglich sein wird, sich für bisherige Plastikartikel alternative Lieferanten zu suchen, die etwa kompostierbare Teller oder Rührstäbe aus Metall anbieten. Für Stadt stellt die Verwaltung in Aussicht, dass "bereits ab kommenden Jahr" die Märkte plastikfreier werden könnten. Dazu müsste allerdings die Marktordnung angepasst werden.

Stadtverwaltung will selbst Kunststoff-Gebrauch runterfahren

Unterdessen will die Stadtverwaltung auch intern mehr und mehr den Pfad der verpackungsintensiven Bewirtung in den Amtsstuben und Sitzungszimmern verlassen. Im Januar sollen dazu Systeme umgestellt werden. Stadtsprecher Timo Frers: „Der Kaffeeautomat im Rathaus wird Anfang kommenden Jahres auf Mehrweggeschirr umgestellt. Gleiches gilt auch für Ausschuss-Sitzungen in den Mensen der Schulen.“ Bei der Bewirtung mit Kaltgetränken innerhalb der Stadtverwaltung würden hingegen stets und von allen Fachbereichen Porzellantassen und Pfandflaschen verwendet. Dass zum Beispiel in der Willms-Mensa, wo ab und an der Planungsausschuss des Stadtrates zu Gast ist, Wegwerfbecher ausgegeben werden, lag bislang an einem – zu vermeidenden – Mehraufwand der dortigen Mitarbeiter. Auch dies werde jedoch im Januar umgestellt. Frers bekräftigt: „Der Verpackungsmüll hat sich innerhalb der Stadtverwaltung Delmenhorst in den vergangenen Jahren deutlich reduziert. Die Kolleginnen und Kollegen gehen hier sehr verantwortungsvoll vor. Eine komplette Vermeidung wird – wie auch in Privathaushalten – aber kaum zu realisieren sein.“