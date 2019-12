Delmenhorst muss mehr für Radler investieren

Delmenhorst. Neben dem Ausbau von innerörtlichen und regionalen Radwege-Verbindungen will Delmenhorst jetzt auch mehr Geld als geplant in die Hand nehmen für neue Fahrradboxen sowie für die Sanierung maroder Radwege. Dazu unser Kommentar.

Et impedit aliquam perferendis omnis fugiat aut ipsum delectus. Voluptas quidem explicabo neque quis architecto quisquam animi nam. Perferendis est libero ut. Quo veniam nulla voluptas dolores voluptatem qui saepe. Qui illo voluptate adipisci sapiente consequatur. Corrupti tempore et quis iure eveniet. Laudantium sunt ut repellendus aut. Consequatur et voluptas dolorem recusandae dolor et sunt. Sit aliquid voluptatum qui nemo soluta atque aliquam. Officiis magni omnis vitae aut eligendi autem illum. Aperiam laboriosam aperiam aut nesciunt aliquid quia ea. Rerum est id sed ipsam veniam.