Ein hoher sechsstelliger Betrag soll in den kommenden Jahren in die Demokratieförderung fließen. Foto: Friso Gentsch/dpa

Delmenhorst . Delmenhorst und das Land Niedersachsen wollen in den nächsten fünf Jahren fast 700.000 Euro in die Demokratieförderung in der Stadt stecken. Das Programm setzt sich unter anderem für mehr Vielfalt und gegen Extremismus ein.