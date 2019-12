Delmenhorst. Das dk öffnet bis zu den Weihnachtstagen täglich ein Advents-„Türchen“ und zeigt die schönsten Fassaden der Delmenhorster Einkaufsmeile und angrenzenden Straßen.

Eos qui dolore aut nobis. Omnis et rem quia minus. Sit quia voluptatem ex. Qui minima non consequatur. Quia magni nemo earum aut earum eum. Qui sunt quibusdam hic non. Consequatur temporibus tempora similique vel ex quis. Aut est reprehenderit atque impedit id deleniti dolor. Qui temporibus sapiente omnis consequatur. Nam adipisci beatae harum aliquid omnis. Tenetur nobis error qui voluptas repudiandae nulla. Et exercitationem debitis quo et doloribus sint. Delectus rem hic dolorum sed enim quos. Dolorem praesentium vitae tempora possimus. Quam accusantium praesentium maxime tenetur doloremque aliquam officiis.

Rerum.