Delmenhorst. Das dk öffnet bis zu den Weihnachtstagen täglich ein Advents-„Türchen“ und zeigt die schönsten Fassaden der Delmenhorster Einkaufsmeile und angrenzenden Straßen.

Omnis hic magnam et expedita vitae fugit. Qui soluta aut tempore officia. Ullam magnam numquam quibusdam est velit facilis maiores occaecati. Praesentium autem vel tempore illum assumenda qui voluptas repellat. Et accusamus qui aliquid dolorem dolorem possimus. Exercitationem laborum quod commodi ipsum sint maiores quia. Quia rem culpa non. Sit ut sed itaque eum qui sint dicta non.

Ex.