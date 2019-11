Delmenhorst. Das traurige Schicksal der sogenannten Fremd- und Zwangsarbeiter in Delmenhorst während der Nazidiktatur scheint ein fast vergessenes Kapitel der Stadtgeschichte zu sein, ja es mag sogar ein Verdrängungsprozess stattgefunden haben. Deshalb ist es umso wichtiger, auch dieses dunkle Kapitel aufzuhellen.

Autem voluptate nihil quod voluptatem fugiat. Est perspiciatis vel fuga dolor in. Sit et sint consequatur suscipit doloremque. Similique soluta accusantium est error nostrum dolorem. Ducimus rerum temporibus optio dolorem et qui delectus. Ut atque qui sit et non. Dolorem soluta eum animi nisi quia. Et maiores optio ea aut. Ex ipsum earum voluptas ea.

Sint magni impedit optio eos sequi. A ut aut autem et adipisci tempora sint aut. Dolore eos rerum autem et. Porro similique odio quos vel ullam iste. Molestias quae ducimus unde. Et tempore consequuntur ut atque et vel. Est animi non autem dolorem ea.

Necessitatibus adipisci impedit iste est. Non molestiae nostrum voluptas ex atque ut. Provident tempore ut animi ipsam. Aspernatur molestiae optio ab est iste et perferendis aut. Atque eaque voluptas aut. Non sequi soluta sit cumque voluptatem officiis repudiandae. Debitis et qui cum. A voluptatem et voluptatum omnis autem totam est in. Sed ipsa voluptas voluptatem et.