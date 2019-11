Delmenhorst. Die Delmenhorster Polizei hat ihren heutigen Sitz an der Ecke Marktstra0e/Rudolf-Königer-Straße 1967 bezogen. In dem Gebäude war zuvor die Kerschensteiner Berufsschule untergebracht.

Es tat sich etwas an der Marktstraße Mitte der 50er Jahre: „Nur wenige Tage benötigte der Greifbagger, um die große Baugrube für den Neubau an der Marktstraße neben der Gewerblichen Berufsschule auszuheben. Der hier errichtete viergeschossige Bau soll Ende 1955 bezugsfertig sein“, berichtete das Kreisblatt am 15. Juni 1955.

Über die Baugrube und die aus diesem Blickwinkel nicht zu sehende Kleine Delme hinweg schauten die Passanten auf das heutige Polizeigebäude an der Ecke Marktstraße/Rudolf-Königer-Straße. Der drei Jahrzehnte frei stehende Gebäudeteil im Vordergrund ist 1926 als „Marktschule“ errichtet worden. Jüngeren Datums ist der nach rechts „abknickende“ Gebäudetrakt der heutigen Polizei. Dieser Bau war 1954 für die Kerschensteiner Berufsschule errichtet worden. Aus Platzgründen musste diese 1965 in einen Neubau am Wiekhorner Neuweg umziehen. 1967 übernahm die Polizei das alte Berufsschulgebäude.

In der links daneben zu sehenden Baracke hatte das städtische Ordnungsamt seine Büros. Die Baracke existierte bis 1968.