Erste Bürgerkanzel in Delmenhorst-Hasbergen

In Hasbergen startet die Reihe Bürgerkanzel. Archivfoto: Andreas Nistler

Delmenhorst. In der St. Laurentiuskirche in Hasbergen startet am Sonntag, 1. Dezember, um 10 Uhr unter dem Motto „Laien sprechen zu Laien“ zum ersten Mal die Kanzelrede eines Hasberger Bürgers.